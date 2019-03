Facebook

Ein ausgedehntes Hochdruckgebiet beschert der Region Villach zum Monatsende zumeist sehr freundliches Wetter. Die Sonne sollte heute den ganzen Tag über den Ton am Himmel angeben können. Nur gelegentlich machen sich ein paar hochliegende, dünne Federwolken bemerkbar. Diese könnten die Sonne hin und wieder ein wenig schwächen. Zusätzlich bilden sich über manchen Berggipfeln am Nachmittag ein paar kleine Quellwolken aus. Diese bleiben jedoch harmlos. "Der Tag bietet deshalb für allermeisten Freizeitaktivitäten sehr günstige Wetterbedingungen", freut sich der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist außerdem nach einem kalten und zum Teil sogar frostigen Morgen vor allem am Nachmittag auch angenehm warm mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad.