Am Donnerstag kam es zu Verunstaltungen der Kirche in Sattendorf. Zwei Gebetszettel wurden verbrannt, der Boden vor dem Altar verunreinigt und mehrere Kerzen gestohlen.

Sujetbild © Hans - stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter zündeten am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr in einer Kirche in Sattendorf im Bezirk Villach zwei Gebetszettel an, verunreinigten den Boden vor dem Altar und stahlen mehrere Kerzen.