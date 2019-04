Kleine Zeitung +

Höhere Strafe möglich OLG Graz entscheidet über Urteil gegen Alko-Geisterfahrer

Staatsanwaltschaft brachte Berufung gegen Urteil in Klagenfurt ein. Am heutigen Mittwoch ist das Oberlandesgericht Graz am Zug. 56-Jähriger, der Unfall mit mehreren Verletzten verursacht hatte, wurde zu 27 Monaten unbedingter Haft verurteilt.