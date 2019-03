Im griechischen Restaurant "Delphi" in der Lederergasse in Villach brach Freitagvormittag ein Feuer aus. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freitagvormittag zog eine Rauchwolke über Villach © KK/Melcher

In der Küche des griechischen Restaurants "Delphi" in der Lederergasse in Villach brach Freitagvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Mehrere Feuerwehren der Stadt Villach sind zur Stunde beim Brandeinsatz.