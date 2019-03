Facebook

Das "team sante"-Team aus ganz Kärnten © KK/Pressefoto

Bereits zum 17. Mal wurden heuer die besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählt auch die „team santé Zentrale GmbH“. Das Apotheken-Franchiseunternehmen, das in Kärnten vier Niederlassungen hat (zwei in Wolfsberg, eine in Villach und eine in Klagenfurt), darf sich über den dritten Platz unter den Mittelbetrieben freuen.