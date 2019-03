Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Villach liegt heute im Randbereich eines Hochs mit Zentrum bei den Britischen Inseln. Es wird nicht komplett wolkenlos sein. Die Wolkenfelder sind aber völlig harmlos und können dem freundlichen Eindruck nur wenig anhaben. Es steht uns somit ein Tag ins Haus, der sich für viele Aktivitäten im Freien gut eignet. "Skifahren ist durchaus ratsam", macht der Wetterfachmann Werner Troger noch einmal Lust auf Wintersport. In der Früh ist es örtlich leicht frostig. Tagsüber geht es mit den Temperaturen schon etwas nach oben. So sind beispielsweise in Nötsch im Gailtal Höchstwerte bis 13 Grad zu erwarten. Der Nordwind ist weniger störend als an den Vortagen.