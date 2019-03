Nach zwölf Jahren im Atrion zieht Gruber Reisen in die Ringmauergasse im Stadtzentrum. Dort will man sich unter dem Namen Hitreise etablieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gruber Reisen eröffnet am Montag an der Ecke Ringmauergasse/Drauparkstraße als Hitreise.at © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Seit zwölf Jahren und noch bis inklusive heute, Donnerstag, ist die Villacher Filiale von Gruber Reisen im Einkaufscenter Atrio beheimatet. In Zukunft fliegt das Unternehmen nämlich auf die Innenstadt, wo man am Montag in der Ringmauergasse eröffnet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.