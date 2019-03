Baumrodung und Ausbaupläne beim Robinson Club Landskron verunsichern Anrainer. Der Bauwerber gibt an, die Auflagen einzuhalten.

Im Robinson Club Landskron laufen die Vorbereitungen für den geplanten Um-. und Ausbau © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Ein zweigeschoßiges Theater- und Fitnessgebäude, ein neues dreigeschoßiges Mitarbeiterhaus mit 50 Zimmern, ein neuer Sportplatz und ein größerer Parkplatz. All das ist auf dem Gelände des Robinson Clubs direkt am Ufer des Ossiacher Sees geplant. Um diese weitreichenden Maßnahmen umsetzen zu können, hat die Austria Club GmbH beim Magistrat Villach um eine baupolizeiliche Bewilligung für die Anlage in Landskron angesucht.

