Norman Tendis war 20 Jahre Pfarrer der evangelischen Gemeinde St. Ruprecht und Einöde (Kärnten). Er starb beim Flugzeugabsturz in Addis Abeba © AP

Der evangelische Pfarrer Norman Tendis aus St. Ruprecht bei Villach starb am 10. März beim Flugzeugabsturz in Addis Abeba. Seine Ehefrau Astrid, selbst Theologin, verfasste nur Tage später einen offenen Brief, in dem sie sich für die Bedeutung des Karfreitags als Feiertag einsetzt. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie noch kurz zuvor dafür demonstriert. Aus ihrem tiefen Schmerz heraus will sie erklären, warum alle Christen einen freien Karfreitag brauchen.