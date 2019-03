In Feld am See und in Feldkirchen kam es am Montag zu Unfällen, bei denen ein Bodenleger und ein Sägewerks-Arbeiter Schnittwunden erlitten. Beide Männer verletzten sich am linken Unterarm.

Beide Männer erlitten Schnittwunden. Sie mussten von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Zwei Männer wurden am Montag in Kärnten bei Unfällen am Arbeitsplatz verletzt. Gegen 10.30 Uhr führte ein 60-jähriger Mitarbeiter einer Malerfirma in einem Gebäude in Feld am See Bodenverlegearbeiten durch. Beim Herausschneiden des alten Belages rutschte er mit einem Stanley-Messer aus und schnitt sich in den linken Unterarm. Der Mann wurde nach Erstversorgung durch Mitarbeiter und Bedienstete des Roten Kreuzes mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.