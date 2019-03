Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier Kandidaten (von links): Matthias Unterrieder (FPÖ), Johann Pichorner (Bürgerliste), Manuel Müller (SPÖ) und David Campidell (Grüne) © (c) Weichselbraun Helmuth

Wahltag in der Gemeinde Paternion. Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Alfons Arnold (SPÖ) zum Jahreswechsel wird am Sonntag bei der Bürgermeisternachwahl sein Nachfolger ermittelt. Die Kandidaten sind der derzeit geschäftsführende Bürgermeister Manuel Müller (SPÖ), Johann Pichorner (Bürgerliste), Matthias Unterrieder (FPÖ) und David Campidell (Grüne). Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die Absolute Mehrheit schaffen, wäre ein Stichwahl am 1. April nötig. 4894 Gemeindebürger sind wahlberechtigt. 215 nutzten schon den Vorwahltag am 15. März zur Stimmabgabe. 142 Wahlkarten wurden ausgestellt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.