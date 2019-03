Am Stadtrand"T&G" eröffnet neue Filiale in Villach

Im Juni siedelt sich im Badstubenweg in Villach der Lebensmitteldiscounter "T&G"-Filiale an.

In der ehemaligen "Teddy-Filiale" wird der neue Markt entstehen © Holzfeind

Der Tiroler Nahversorgerbetrieb "MPreis" ist auf Expansionskurs. Eine Investition ist auch in Villach geplant. "Wir werden im Juni einen ,T&G´ in Villach eröffnen", bestätigt Julia Haslwanter, zuständig für das Marketing bei "MPreis". Der Lebensmitteldiscounter wird in die frühere "Teddy-Filiale" im Badstubenweg einziehen. Eine Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern entsteht. Im Internet sind bereits erste Jobs für Regalbetreuer, Verkäufer und Marktleiter ausgeschrieben.