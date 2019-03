Unbekannter zündete in Villacher Schule mehrere Klopapierrollen an. Rauchmelder schlug Alarm. Lehrer erlitt bei Löscheinsatz eine Rauchgasvergiftung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem Brand im WC einer Villacher Schule ermittelt die Polizei © Fotolia (Sujetfoto)

Am Donnerstagnachmittag zündete ein bislang unbekannter Täter drei Klopapierrollen in drei WC-Kabinen in einer Schule in Villach an. Da der Rauchmelder anschlug konnte ein Lehrer den Brand mit einem Wasserkübel rasch löschen. Der Lehrer erlitt in der stark verqualmten WC-Anlage eine leichte Rauchgasvergiftung und begab sich ins LKH Villach.