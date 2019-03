Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Hoher Luftdruck bestimmt auch heute am Freitag das Wetter in Villach. Deshalb darf man nach der Auflösung vereinzelter Dunst- oder Nebelfelder tagsüber auch zumeist wieder mit viel Sonnenschein rechnen. Wolken spielen nur eine bescheidene Nebenrolle. Am ehesten machen sich im Tagesverlauf ein paar hochliegende und auch nur dünne Eiswolken bemerkbar, die die Sonne aber kaum stören. "Dabei ist es in den Morgenstunden auch wieder ausgesprochen frisch und in vielen Orten gibt es sogar Minusgrade", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.