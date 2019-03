Villacher Wochenmarkt von den "Falstaff"-Lesern ins österreichweite Spitzenfeld gewählt. Der Sieg ging an Markt in St. Pölten, der Klagenfurter Benediktinermarkt landete auf Rang vier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wochenmarkt an der Draulände schaffte es ins Spitzenfeld © (c) Karin Wernig

Zehn Tage lang konnten die Leser des Genussmagazins "Falstaff" für ihren liebsten Markt abstimmen. 20 Märkte in ganz Österreich stellten sich der Wahl. Erfreulich das Ergebnis der Kärntner Märkte. Auf Platz vier landete der Benediktinermarkt in Klagenfurt (8,08 Prozent) der Stimmen, knapp dahinter erreichte der Villacher Wochenmarkt (7,81) den guten fünften Rang. Damit ließen die Kärntner beliebte Märkte wie etwa Karmelitermarkt und Naschmarkt (4,24) in Wien (4,51) oder den Kaiser-Josef-Markt in Graz (2,56) hinter sich. Den Sieg holte sich übrigens ganz überlegen der Wochenmarkt am Domplatz in St. Pölten (30,17).