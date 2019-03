"Dehner" öffnet am Donnerstag in der Villacher Bruno-Kreisky-Straße erstmals seine Pforten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Dehner-Gartencenter eröffnet in Villach-Perau © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Nach fünf monatiger Bauzeit eröffnet am Donnerstag (21. März) das neue Dehner Garten-Center in der Bruno-Kreisky-Straße in Villach. Ab 8 Uhr können Kunden auf 4500 Quadratmetern für Garten, Terrasse und auch für ihre Heimtiere einkaufen. Das Sortiment reicht von Schnittblumen über Beetpflanzen zu Hochbeeten. Das Gartencenter am Stadtrand wurde bewilligt, weil das Ansuchen vor Beschluss des Widmungsstopps, der der Innenstadt nutzen soll, gestellt wurde.