Auf der Millstätter Straße zwischen Treffen und Afritz kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Eine 76-jährige Pensionistin konnte nur mehr tot aus dem Wrack geborgen werden. Ihr Ehemann (77) erlitt schwere Verletzungen.

Auto stürzte in Graben

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen © KK/ARA/Haefner

Tragischer Verkehrsunfall auf der Millstätter Straße B98 Mittwochnachmittag. Ein 77-jähriger Pensionist war gegen 14.25 Uhr mit seinem Pkw von Afritz Richtung Treffen unterwegs, als er in Winklern plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben und prallte gegen mehrere Bäume. Trotz raschen Bergeeinsatzes von Kameraden der Feuerwehren Winklern-Einöde und Treffen sowie eines Notarztteams kam für die Gattin (76) des Pensionisten - sie saß am Beifahrersitz - jede Hilfe zu spät.