Mehrmals händigte eine Villacherin ihrer Arbeitskollegin höhere Geldbeträge aus. © psdesign1 - Fotolia

Sie befinde sich in einer finanziellen Notlage. Sie müsse ihr Haus neu einrichten. Und es stünden zahlreiche Reparaturarbeiten an - mit solchen Täuschungen lockte eine 47-jährige Villacherin zwischen Mai 2015 und Oktober 2016 von einer 53-jährigen Villacherin Bargeldbeträge in der Höhe von 100.000 Euro heraus und verspielte diese im Casino.