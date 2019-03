Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Apa

Ab Montag, 25. März, und bis zum 1. Oktober wird die Siemensstraße in Villach in Richtung Süden zum Karawankenweg als Einbahn geführt. Grund dafür sind die Baumaßnahmen im Zuge der Infineon-Erweiterung. Demnächst starten die Bauarbeiten zur Errichtung der ersten von vier Kreisverkehrsanlagen entlang der Aufschließungsstraße zwischen Bruno-Kreisky-Straße und Siemensstraße entstehen. So soll ein gut funktionierender Verkehrsfluss ermöglicht werden“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Die Errichtung dieses ersten Kreisverkehrs erfolgt in der Siemensstraße im Bereich des Kindergartens IDC (International Day Care Center).