Bereits Sonntag in den Morgenstunden kam es in der Villacher Lederergasse zu einem handfesten Streit, bei dem ein 27 Jahre alter Villacher schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige wurde angezeigt.

© Klz/Fuchs

Wie erst jetzt bekannt wurde, dürfte am Sonntag gegen 1.50 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Villach einem offensichtlich stark alkoholisierten 27-jährigen Bekannten in der Lederergasse in Villach nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin stürzte der Mann zu Boden und schlug am Kopfsteinpflaster auf.