In der ersten Bauphase soll der Ausbau der Volksschule in St. Jakob im Rosental umgesetzt werden © Pacheiner

Ende Jänner 2018 wurde im kleinen Ort Rosenbach zu einer Bürgerinformation über die Pläne für ein Bildungszentrum in St. Jakob im Rosental geladen. „Es wird heute keine Entscheidung geben, wir wollen nur die Grundstimmung für Verhandlungen mit dem Land einfangen“, sagte Bürgermeister Heinrich Kattnig (SPÖ) damals. Die Stimmung war sehr emotional aufgeladen. Eltern und Lehrer sprachen sich gegen eine Zusammenlegung der Volksschulen (VS) Rosenbach und Maria Elend auf einen Standort bei der jetzigen VS St. Jakob aus.

