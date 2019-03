Facebook

© Eva Gabriel

Am Faaker See wird es ab dem kommenden Sommer eine weitere Stelle geben, die zu einem kühlen Sprung in den türkisen See einlädt. Die Gemeinde Finkenstein hat die Freigabe eines 2000 Quadratmeter großen Grundstücks bei Egg beschlossen. Konkret handelt es sich um den Seegrund nahe der Pizzeria Guiseppe im Siedlerweg.