Am Freitag wurde in Villach der mit 3000 Euro dotierte Bruno-Gironcoli-Förderpreis der Stadt verliehen. Erhalten hat ihn die Sängerin und Songwriterin Lena Themeßl.

Von links zu sehen: Luca Mußnig, Anja Zehetgruber (sie nahm den Hauptpreis für die erkrankte Lisa Themeßl entgegen), Bürgermeister Günther Albel, David Zuder und Theresa Pewal © KK/Stadt Villach

Lena Themeßl ist die Trägerin des dritten Bruno-Gironcoli-Förderpreis der Stadt Villach. Der mit 3000 Euro dotierte erste Platz ging an die Sängerin, Gesangslehrerin, Songwriterin und Vocal-Coach, die den Preis krankheitshalber leider nicht persönlich entgegen nehmen konnte. Die von HTL-Schülern gestaltete Skulptur nahm ihre Schulfreundin Anja Zehetgruber entgegen. Die Laudatio hielt Heidrun Springer, stellvertretende Musikschul-Direktorin und betonte die außergewöhnliche Leidenschaft für Musik, die die Preisträgerin schon von Kindheit an in sich spürte.



„Die Entscheidung ist der Jury ob des großen Potenzials aller Nominierten sehr schwer gefallen. Es freut mich aber außerordentlich, dass Villach so viele herausragende Kunsttalente hat. Daher möchte allen Nominierten ganz herzlich gratulieren“, sagte Bürgermeister und Kulturreferent Günther Albel (SPÖ). Diese, nämlich Theresa Pewal (Portrait- und Künstlerfotografie), David Zuder (Musiker, Posaunist) und Luca Mussnig (Hip Hop, Malerei, experimentelle Kunst) wurden jeweils mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.



Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Vorjahressieger, Jazz-Saxophonist Lukas Gabric, der Stücke aus seinem neuen Album „Labor of Love“ vortrug, als auch von Ella Schmalzl, Ausnahmetalent auf dem Cello.