In der Gemeinde Arnoldstein ist es am Freitag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann geriet mit den Beinen unter einen Traktor und wurde schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Am Freitag gegen 14.40 Uhr joggte ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach in einem Waldstück in der Gemeinde Pöckau. Plötzlich hörte er Hilferufe. Er fand einen offensichtlich schwer verletzten Mann, der mit seinen Beinen unter Traktor eingeklemmt war. Der Motor des Fahrzeuges lief noch.