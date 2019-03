Facebook

Langsam aber sicher erwacht Velden am Wörthersee aus dem Winterschlaf © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Die Eisflächen auf den heimischen Seen sind längst verschwunden. Milde Temperaturen laden schon jetzt zum Verweilen an den Ufern ein. In Velden stehen Tourismus und Gastronomie in den Startlöchern für die Sommersaison. „Ostern fällt heuer mit Mitte April etwas spät, was gut für uns Touristiker ist. Saisonale Unternehmen kämpfen um Personal. Da der Betrieb in den Skigebieten bis April läuft, ist es vorher unmöglich am See aufzusperren“, sagt Bernhard Pichler-Koban, Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft. In Velden bildet heuer erstmals ein Ostermarkt für Familien den Auftakt für die Sommersaison.