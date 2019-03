Facebook

An neun Terminen und neun Plätzen wird zusätzlich zu den Shopping-Nights etwas geboten © (c) Karin Wernig

Dieser Sommer wird in Villach heiß, abwechslungsreich und musikalisch. In der Innenstadt finden ab 10. Juli bis 4. September jeden Mittwochabend Konzerte, Einkaufsnächte, Charity-Veranstaltungen und Märkte statt. Unter dem Motto „Summerfeeling in der Altstadt“, will die Stadt Villach so zum Verweilen, Gustieren und Einkaufen im Stadtkern einladen. „Wir weiten die Shopping-Nights, die sich bereits als Erfolg bewährt haben aus und laden noch öfters ein, unsere Stadt gemeinsam zu erleben“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

