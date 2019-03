Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bisher mussten Radfahrer am Hauptplatz absteigen © (c) Hannes Pacheiner

Fast drei Jahre ist es her, dass das Fahrradfahren in der Villacher Innenstadt in Fußgängerzonen und auch gegen Einbahnen erlaubt wurde. In einer Testphase wurde damals, am 14. April 2016, für die Widmanngasse, den östlichen Teil der Leitegasse, den Kaiser-Josef-Platz, die Bambergergasse und die Lederergasse grünes Licht erteilt. In der Moritschstraße auf Seite des Parkhotels und in der Gerbergasse Richtung Hauptplatz darf seither sogar gegen die Einbahn gefahren werden. Eine Evaluierung stellte dem Versuch ein positives Zeugnis aus, die Freigabe wurde verlängert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.