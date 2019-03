Facebook

Auch Sandra Liaunig, Lena Maier und Chiara Herzig zeigen ihr schauspielerisches Talent. © TINEFOTO/ KK

Kann man seine Vergangenheit jemals vergessen und hinter sich lassen? Mit dieser Frage setzt sich die Theatergruppe „Lichterloh“ der HTL Villach heute (19.30 Uhr) in Friedrich Dürrenmatts Stück „Der Besuch der alten Dame“ auseinander. Für die Regie zeichnet Günther Hollauf verantwortlich, der die Gruppe vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat, um Kunst und Kultur an der HTL Villach zu fördern.

Mit Erfolg: Seine Schüler waren bereits im Burgtheater und beim Amateur-Theater-Festival in Haag zu Gast. „Wir entfachen die Glut“, sagt der Lehrer. „Da die Schüler das freie Sprechen gewohnt sind, hilft ihnen dies bei der Matura. Später entscheiden sich Schulabgänger immer wieder für den Schauspielberuf.“