Das Schulsportprojekt "Kinder in Bewgung" begeisterte 400 Villacher Volksschüler. Sie lernten in der Alpenarena den Langlaufsport.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die jungen Langläufer mit Förderern des Projekts © kk

Auch in diesem Winter waren Villachs Volksschüler unter dem Motto „Kinder in Bewegung“ als Langläufer in der Villacher Alpenarena unterwegs. 400 begeisterte junge Sportler nahmen das seit 2013 bestehende und auch von der Kleinen Zeitung unterstützte Angebot an und liefen über die Loipen. „Die Rückmeldungen der Kinder und Lehrer sind sehr positiv und nicht selten sieht man die Kinder dann auch am Wochenende mit ihren Eltern auf der Langlaufloipe“, sagt Projektleiterin Birgit Kummerer. Als Trainer fungierten Katharina Milazzi und Matthias Stonig.