Ein Fall von Gewalt in der Familie beschäftigt die Polizei in Villach. Ein 34-jähriger Draustädter steht in Verdacht, seine 31-jährige Noch-Gattin, mit der er in Scheidung lebt, vor der Volksschule des gemeinsamen Sohnes (11) geschlagen zu haben.

Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Gewalttäter © KLZ/Jürgen Fuchs

Polizeieinsatz vor einer Volksschule in Villach: Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr früh wurde eine Funkstreife angefordert, nachdem es dort zu einer Körperverletzung gekommen sein sollte. Eine 31-jährige Villacherin gab an, von ihrem in Scheidung befindlichen 34-jährigen Mann aufgelauert worden zu sein, nachdem sie den gemeinsamen elfjährigen Sohn in die Schule gebracht hatte. Der Mann habe ihr durchs Autofenster ins Gesicht geschlagen. Die Frau wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt und ließ sich im LKH Villach behandeln.