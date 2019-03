Schwerer Verkehrsunfall in der Nähe der Alpen-Arena in Villach. Ein Pkw-Lenker kam mit seinem SUV von der Straße ab. Der Wagen blieb im Astwerk hängen.

Der SUV landete im Straßengraben © KK/Hauptfeuerwache Villach

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr meldete eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall auf der Villacher Straße in der Nähe der Villacher Alpen-Arena. Ein Pkw-Lenker hatte die Herrschaft über seinen SUV verloren. Der Wagen stürzte in den Straßengraben und blieb im Astwerk hängen. Die Feuerwehren Völkendorf, Judendorf und die Hauptfeuerwache Villach waren mit 30 Mann und sieben Fahrzeugen rasch zur Stelle.