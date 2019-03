Drei Frauen aus dem Raum Villach sitzen seit Ende November in Untersuchungshaft. Diese wurde am Dienstag erneut verlängert. Ihnen wird Mord, Betrug und Brandstiftung vorgeworfen.

In diesem Haus in Villach wurde eine Frau ermordet © KLZ/Weichselbraun

Die Hoffnungen ihrer Anwälte erfüllten sich nicht: Die psychiatrischen Gutachten zur drei tatverdächtigen Frauen sind nicht vor der erneuten Haftprüfung fertig geworden. Diese Prüfung fand am Dienstag statt und brachte ein wenig überraschendes Ergebnis. Alle Frauen (44, 47 und 61 Jahre) bleiben weiterhin in Untersuchungshaft, in der sie seit Ende November in Justizanstalt Klagenfurt sitzen. Das bestätigt Tina Frimmel-Hesse, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

