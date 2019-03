Kleine Zeitung +

3M-Großbrand Vor einem Jahr hielt Villach den Atem an

Am 13. März 2018 stand das Ofenhaus des Schleifmittelwerks 3M in Villach in Vollbrand. 80 Mitarbeiter flüchteten aus den Flammen. Um 29 Millionen Euro wird jetzt neu aufgebaut.