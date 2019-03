Auf Parkplatz in Villach Pkw durch mehrere Fußtritte beschädigt

Auto wurde in der Nacht auf Samstag in der Italiener Straße schwer beschädigt. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Auf Parkplatz in Villach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei in Villach ermittelt © Weichselbraun

In der Nacht auf Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in der Italiener Straße in Villach abgestellten Pkw. Der Täter trat mit dem Fuß mehrmals gegen die Vorderseite des Fahrzeuges. Dadurch brachen Stoßstange und Kühlergrill.