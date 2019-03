Gleich in zwei stark frequentierten Straßen in Villach ist ab Montag mit Verzögerungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Autofahrer aufgepasst! Ab Montag, 11. März, ist in zwei viel befahrenen Straßen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. In der Meerbothstraße wird eine Stützmauer entlang des Objektes Nummer 1 saniert. Bis einschließlich 22. März kann es dadurch zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. Auch in der Postgasse wird gewerkt. Die Telekom führt dort Grabungsarbeiten durch. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest, jedoch müssen Verkehrsteilnehmervon morgen bis Anfang April immer wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen.