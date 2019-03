Facebook

Wolken über dem Dobratsch © (c) Weichselbraun Helmuth

Am Sonntag liegt nördlich der Alpen eine Luftmassengrenze, die milde bei uns im Süden der Alpen von kühlerer Luft weiter im Norden trennt. Wir können daher immer noch mit recht milden Temperaturen rechnen und die höchsten Werte erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Wernberg Werte bis nahe +15 Grad. Dazu ziehen mit dem oft lebhaften Westwind in der Höhe auch langsam mehr und dichtere Wolkenfelder heran und die Sonne kann sich somit voraussichtlich nur am Vormittag besser zeigen. Es sollte dabei bis zum Abend trocken bleiben.