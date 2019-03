Facebook

Bei den Infoständen holen sich Studenten von morgen wichtige Infos von aktuellen Studierenden und Lehrenden © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um an der Fachhochschule studieren zu können? Wie schaut es mit Bewerbungsfristen aus und wie melde ich mich überhaupt an? Fragen wie diese werden heute (Freitag) seit 10 Uhr an allen Standorten der FH Kärnten von aktuellen Studierenden und Lehrenden direkt vor Ort am Campus geklärt. „Am FH Day Anfang Februar kamen hauptsächlich Schülergruppen vorbei, um sich grundsätzlich über ein FH-Studium zu informieren. Dieses Mal geht es darum, Standort, Hörsäle und Campus kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen“, sagt Petra Bergauer, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.