Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Villacherin Theresa Steiner an einem Spleißgerät © kk

"Karriere mit Lehre“. Ein Slogan, der auf die Villacherin Theresa Steiner absolut zutrifft. Die 19-Jährige hat gerade erst im Vorjahr beim Telekominikationsunternehmen A1 ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau mit Auszeichnung abgeschlossen und ist schon mittendrin im nächsten Karriereschritt. Denn gleich im Anschluss begann sie firmenintern die IKT-Lehre (Informations- und Kommunikationstechnik). Grund dafür ist, dass ihre Liebe zur Technik in ihrer Zeit in den Shops am Hauptplatz und im Atrio stetig gestiegen ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.