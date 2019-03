Facebook

Die Feuerwehr bannte die Umweltgefahr durch die Säure © FF Arnoldstein

Am Mittwoch um 6.40 Uhr alarmierte ein 53-jähriger rumänischer Kraftfahrer die Polizei in Arnoldstein. Aus seinem Tankwagenzug sickerte Schwefelsäure in den Boden eines Parkplatzes.