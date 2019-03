Bewegung "Verantwortung Erde" will eine "Werkzeug-Bibliothek" in der Villacher Innenstadt etablieren. Dort soll man Geräte gratis ausleihen können. Antrag geht in den Gemeinderat.

Unter dem Motto "sharing is caring" will die Villacher Bewegung "Verantwortung Erde" einen neuen Leihshop in der Innenstadt etablieren. Nach dem Konzept einer Bibliothek soll in der Stadt künftig Werkzeug ausgeliehen werden können. "Eine Bohrmaschine oder einen Häcksler braucht man nicht oft. Speziell in solchen Fällen macht es großen Sinn, die Utensilien zu teilen anstatt sie in Mengen anzukaufen", sagt Gerald Dobernig, Sprecher der "Erde".

