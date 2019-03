Facebook

Die bRettung brachte den Mann ins LKH Villach © (c) Kleine Zeitung Anzeigen & Market (Weichselbraun Helmuth Weixxx)

Am Dienstag stürzte ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Bauunternehmens auf einer Baustelle in Villach bei Schremmarbeiten von einem Gerüst rund 1,70 m zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einer schweren Verletzung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.