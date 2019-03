Facebook

Haubenkoch Thomas Egger setzt im Kletterhallen-Restaurant Verticale auf regionale Zutaten und kreative Zubereitung © (c) Hannes Pacheiner

Für ihre 2000 Quadratmeter Kletterfläche und 240 Kletterrouten ist die Kletterhalle Villach weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In der Küche hat Thomas Egger (41) das Sagen, der schon in Fünf- und Sechssternrestaurants in Dubai, Acapulco, Shang Hai und zuletzt am Arlberg die Kochlöffel schwang.