Trendwende an der NMS Landskron. Während immer mehr in Gymnasien drängen, muss die Schule kommendes Jahr 32 Kinder abweisen.

An der Neuen Mittelschule in Landskron werden derzeit 403 Schüler unterrichtet © Oskar Hoeher

In den Klassenzimmern der Neuen Mittelschule (NMS) in Landskron bleibt kein Sessel unbesetzt. Gegen den Trend in Städten – der zeigt, dass immer mehr Schüler in Gymnasien drängen – platzt die größte der vier NMS in der Stadt aus allen Nähten.

