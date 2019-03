Im Herbst siedelt Blumen Wastl von der Bahnhofstraße in die frühere Bipa-Filiale im Gemeinschaftshaus in Feistritz/Drau. Neues Blumengeschäft wird größer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bipa-Filiale im Gemeinschaftshaus steht seit Dezember 2018 leer © Holzfeind

Im Dezember des Vorjahres zog die Bipa-Filiale in Feistritz/Drau vom Gemeinschaftshaus auf die grüne Wiese. Wie jetzt bekannt wurde, konnte ein Nachmieter aber schnell gefunden werden. Es handelt sich dabei um den in Feistritz an der Drau bekannten Betrieb Blumen Wastl.