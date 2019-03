Facebook

Im Inneren des CTR in Villach © ©helgebauer

Mit der Übertragung der Aktien des CTR Carinthian Tech Research vom Land Kärnten an die Silicon Austria Labs GmbH (SAL) erfolgte nun der Auftakt für die Verschmelzung der Forschungseinrichtungen unter dem Dach der SAL. Durch die Bündelung der Aktivitäten soll in Graz, Linz und Villach Forschung auf Weltniveau betrieben werden. In Villach werden bis zum Jahr 2023 160 Forscher arbeiten – dreimal so viele wie bisher, auch dank der öffentlichen Basisfinanzierung von 140 Millionen Euro.

Mit dem Bau eines zusätzlichen Forschungsgebäudes am High Tech Campus wird noch heuer begonnen. SAL-Geschäftsführer Werner Luschnig sieht die SAL als einen wichtigen Innovationstreiber für den Wirtschaftsstandort Villach.