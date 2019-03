Facebook

Glasgebinde und Scherben gehörten zum Faschingsbild © Pacheiner

Rekordverdächtig war der Besucheransturm am Faschingssamstag beim großen Umzug in der Villacher Innenstadt. 20.000 Menschen feierten das Finale in Österreichs Narrenhauptstadt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gelacht. Auch für die Einsatzkräfte war es eine fordernde Nacht. Die Polizei, die mit 30 Mann zusätzlich im Dienst war, verzeichnete heuer etwas mehr Einsätze als im Vorjahr. „Es gab aber keine Auffälligkeiten“, sagt Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

