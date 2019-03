Facebook

200 Kinder besuchen die NMS Arnoldstein © Claudia Lux

Bei einer zufälligen Messung wurden Anfang Februar in einzelnen Räumen in der Neuen Mittelschule in Arnoldstein erhöhte Werte von Radon festgestellt. Dabei handelt es sich um ein in der Erde vorkommendes radioaktives Edelgas, das – dem dauerhaft ausgesetzt – Lungenkrebs verursachen kann. In drei Kellerräumen, darunter die Werkstätte des Schulwartes, eine Umkleide eines Lehrers und ein Raum der Musikschule, war der Radon-Wert so hoch, dass diese sofort gesperrt werden mussten. In der 2b-Klasse wurde der Richtwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) knapp überschritten.

