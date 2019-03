Einem 38-jährigen Angestellten wurde am Wochenende in Villach das Mountainbike gestohlen. Der Schaden beträgt laut Polizei mehr als 1000 Euro.

Unbekannte Täter trieben sich in der Nacht auf Samstag in einem Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses in Villach herum. Ein 38-jähriger Angestellter hatte das Nachsehen. Sein Mountainbike wurde bei der Diebestour gestohlen, obwohl es versperrt gewesen ist. Die Schadenshöhe beträgt laut Auskunft der Polizei Landskron mehr als 1000 Euro.