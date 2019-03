In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte bei den Bahnhöfen Finkenstein und Faaker See unbemerkt Ticketautomaten auf. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar, der Sachschaden ist aber erheblich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag die ÖBB-Ticketautomaten beim Bahnhof in Finkenstein am Faaker See und am Bahnhof in Gödersdorf auf. Die unbekannten Täter brachen den Geldeinzugsautomaten auf und stahl das darin befindliche Bargeld.