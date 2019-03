Das mobile Sendestudio des ORF ist wieder in Kärnten unterwegs. Eva Pölzl und Marco Ventre melden sich diese Woche live aus Villach und Umgebung. Den Anfang machte am Rosenmontag die Gemeinde Paternion.

Am Platz vor dem Gemeinschaftshaus in Feistritz/Drau ging es hoch her © kk

Seit Montagfrüh stehen das Untere Drautal und Villach im Mittelpunkt des ORF-Frühstücksfernsehens "Guten Morgen Österreich". Den Beginn machte passend zum Rosenmontag die Gemeinde Paternion. Eva Pölzl und Marco Ventre moderierten live am Platz vor dem Gemeinschaftshaus in Feistritz/Drau, in dem die Feistritzer Faschingsnarren Winter für Winter für Lacher sorgen. Allen voran Schlagersänger Udo Wenders, der natürlich bei der Sendung nicht fehlen durfte und braun gebrannt vom winterlichen Thailand-Urlaub kam. Unter anderem verriet er, dass er ein neues Lied mit Schlagerkollegin Marlena Martinelli aufgenommen hat.